"Sempio entrava in camera di Chiara", una nuova verità a Garlasco?

Andrea Sempio, non solo entrava in casa Poggi, ma andava spesso anche nella stanza di Chiara Poggi.

A tirare in ballo il nuovo indagato nel delitto di Garlasco è ora il fratello della vittima, Marco Poggi, di cui Sempio era grande amico. Dopo la nuova perizia in cui è stato trovato dell'altro dna maschile sotto le unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, la madre di Chiara e il parre di Sempio sostengono che Sempio non sia mai entrato nella viletta, ma fosse sempre restato sulla soglia.

Ma i verbali degli interrogatori del 2007 raccontano altro. Marco infatti disse che l'allora appena maggiorenne Sempio, sempre residente a Garlasco e commesso in un negozio di telefonia all’interno di un centro commerciale, "si portava nella mia abitazione" sia nella primavera che nell’estate del 2007. E che, come racconta il Corriere, "rimanevamo nella saletta della televisione ubicata al piano terra oppure salivamo al primo piano all’interno della camera da letto di Chiara per utilizzare il suo computer".