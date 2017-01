Senegalese senza biglietto schiaffeggia il controllore sul treno

Prende a schiaffi il controllore della Circumvesuviana “colpevole” di avergli chiesto il biglietto. Denunciato un 33enne senegalese, immigrato irregolare che già da un anno avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.

Il fatto è accaduto a Portici in provincia di Napoli, sul convoglio della linea ferroviaria della Circumvesuviana. L’uomo– che secondo il Mattino già era stato destinatario di un decreto di espulsione diramato a suo carico un anno fa – s’è imbattuto in uno dei normali controlli da parte di un controllore. Alla richiesta del funzionario di mostrargli il titolo di viaggio valido, il senegalese ha reagito mollandogli due ceffoni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto a denunciare il senegalese. Il controllore, invece, s’è fatto medicare in ospedale. Per lui, una prognosi che prevede un paio di giorni di convalescenza. Dai controlli effettuati sulla posizione del senegalese è emerso che questi era stato già espulso dal territorio nazionale, più di un anno fa. E che non s’era mai dato seguito al provvedimento emesso a suo carico.

Non è la prima volta che sulla linea della Circumvesuviana si registrano aggressioni al personale in servizio. Solo a dicembre, infatti, un altro controllore era stato aggredito a Napoli da un altro passeggero imbucatosi in carrozza senza biglietto. Prima ancora, una gang di ragazzini a San Giorgio a Cremano aveva fatto irruzione sul treno per "punire" la linea dato che uno dei loro, senza ticket, era stato allontanato dal convoglio. I ragazzi svuotarono gli estintori sui vagoni e minacciarono il personale in servizio.