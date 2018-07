Sequestra la fidanzata per fare sesso a tre: condannato a 3 anni e 2 mesi

Voleva una serata trasgressiva in cui realizzare la propria fantasia sessuale più recondita. Per ottenerla era disposto a tutto e forse è stato proprio un desiderio così bruciante a fargli passare il segno.

Come riferisce Il Resto del Carlino, un uomo di 35 anni di Cesena, in Emilia-Romagna, è stato condannato a ben tre anni e due mesi di reclusione per avere sequestrato la propria fidanzata in casa nell'intento di convincerla (ma forse sarebbe più corretto dire forzarla) a fare sesso a tre.

L'arresto risale allo scorso agosto, quando il 35enne cesenate venne fermato nella propria abitazione di Bertinoro, nella provincia di Forlì-Cesena: ad accusarlo una 19enne romana con cui si era conosciuto su Facebook nove mesi prima. L'uomo la aveva rinchiusa in casa per costringerla a trovare una partner disposta a un rapporto sessuale a tre.

Il 35enne per la verità ha sempre negato ogni accusa ma la Corte d'Assise della città romagnola non ha creduto alla sua versione dei fatti ed ora ha emesso una sentenza severa: obbligo di dimora con divieto di uscire dall'abitazione dalle 22 alle 6, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e obbligo di pagare le spese processuali.