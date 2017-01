Gli sequestrano il cellulare in classe, ​studente denuncia la sua scuola

Stavs giocando con il telefono cellulare in classe, così il professore si è visto costretto ritirare e sequestrare l'apparecchio. Una mossa che un giovane studente non ha digerito e così ha denunciato l'istituto in cui è iscritto.

La vendetta della studente

Il professore gli ha preso e sequestrato il cellulare durante la lezione, poi l'ha messo in una cassaforte per restituirlo ai genitori a tempo debito. Peccato che lo studente si trovava a casa da solo e i genitori erano via per le vacanze, e non potendo contattare il figlio, si sono allarmati. Il 18enne, protagonista di questa vicenda, si è rivolto ai Carabinieri di Treviso. Il ragazzo ha quindi denunciato l'istituito Duca degli Abruzzi, liceo statale di Treviso. Come si legge su Il Gazzettino, le ipotesi formulate nella denuncia sono di sequestro illegittimo e abuso di potere.