"Di sera abbiamo paura" Comune pronto a offrire la scorta a tutte le donne

A Conegliano (Treviso) arriva la scorta per le donne che vanno a teatro. L'idea è dell'assessore comunale Claudio Toppan, secondo cui molte sue concittadine rinunciano spesso ad andare all'Accademia perché si sentono a "disagio a raggiungere le proprie auto in tarda sera".

Così l'idea: da dicembre sarà attivo un servizio di "accompagnamento" con del personale pronto a scortare chi lo chiedesse fino all'auto parcheggiata. "Un servizio sperimentale", dice Toppan su Facebook, "che vedrà coivolte associazioni e forze dell'ordine".

"Conegliano non è in mano ai balordi, non è pericolosa", precisa oggi l'assessore a Tgcom24, "Tuttavia, c’è un malessere generale. E non solo nella nostra città. Basta leggere un quotidiano o sentire un tg per rendersene conto. È sempre meglio prevenire".

Nessun allarmismo, quindi. Né episodi spiacevoli che si sono verificati nella cittadina. Solo "cortesia verso la fasce più deboli" che hanno segnalato all'assessore all'Ambiente, Urbanistica e Lavori pubblici il timore a girare da sole di notte. "Mi è sembrato giusto rivolgermi alle associazioni (protezione civile, alpini e carabinieri in congedo) che hanno il compito di raggruppare queste donne e accompagnarle ai parcheggi", ha aggiunto Toppan, "I parcheggi sono sì in prossimità del centro, dove avvengono la maggior parte degli eventi, però non sempre sono liberi. Quindi chi arriva dopo deve adeguarsi e parcheggiare oltre il sottopasso della ferrovia".