Servono pizza nel cartone. Ghanese spacca faccia a titolare

Voleva una pizza su un piatto di ceramica intorno all'una del pomeriggio, ma gliel'hanno servita su un cartone di quelli utilizzati per l'asporto. Non ci ha visto più un cittadino ghanese, che ieri ha dato in escandescenze in via Piave a Mestre.

Così ha aggredito la donna titolare della pizzeria e uno degli avventori. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato già i militari di Strade sicure, che si erano fermati su richiesta di un uomo presente sul posto.

Secondo quanto ricostruito il 22enne ghanese era scattato dopo che la donna al banconere si era rifiutata di dargli un piatto in ceramica. Aveva allora chiesto di avere i suoi soldi indietro, e dopo un altro "no" aveva iniziato a ribaltare gli sgabelli del locale.

Inveendo aveva raggiunto la donna nel retro del negozio, aggredendola fino a provocarle tumefazioni al volto e la rottura del labbro superiore.