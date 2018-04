Da settembre lo sloveno entra in classe a Trieste

È ufficiale e dal prossimo settembre sarà la norma. Anche lo sloveno potrà essere studiato nelle scuole medie del Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di sceglierlo come "seconda lingua comunitaria", insieme all'inglese, al francese o al tedesco.

Una novità introdotta dal ministero dell'Istruzione e che sarà valida per tutti gli istituti statali - come ricorda il Piccolo di Trieste - e che dunque comporterà per le scuole la necessità di attrezzarsi, trovando gli insegnanti in grado di insegnare la lingua di Lubiana.

Già da alcuni anni in due scuole triestine era partita una sperimentazione legata allo studio dello sloveno, ma la circolare del ministero cambia le cose, ufficializzando quella che fino ad adesso era stata una possibilità concessa soltanto agli studenti della scuola Rismondo di Melara e a quelli della scuola Sauro di Muggia.

Già a settembre, durante una visita ufficiale, il ministro Fedeli aveva saluta la comunità slovena in Italia e parlato dell'esigenza di insegnarne anche la lingua. E chi sollevava il problema delle cattedre di altre lingue può stare tranquillo: non salteranno per fare spazio al nuovo insegnamento.