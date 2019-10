Severgnini a Meloni: "Sovranismo è imbroglio". Lei: "Difendo Italia"

È stata una puntata concitata quella di Otto e Mezzo di ieri sera. Oltre al duro scontro tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni, ecco anche le scintille tra la leader di Fratelli d'Italia e Beppe Severgnini.

In studio si parla di Europa e sovranismo e la firma del Corriere della Sera esprime così il suo punto di vista: "Secondo me, nessun Paese può farcela da solo, perché tutti i problemi – come clima, economia e immigrazione – sono problemi generali […] Per questo motivo, credo che il mondo e l'Europa vadano avanti se c’è collaborazione, perciò il sovranismo – che piace agli elettori – è un imbroglio, mentre il patriottismo sì che è una cosa molto bella" .