Sex toy fra le spese rimborsate, ex consigliera assolta: "Manca elemento psicologico del reato"

I giudici del tribunale di Bologna hanno assolto l’ex consigliera regionale del Pd Rita Moriconi accusata di essersi fatta rimborsare l’acquisto di un sex toy.

Il caso

" Manca l’elemento psicologico del reato ": così è stata disposta l'assoluzione della Moriconi. L'affaire risale al 2010 quando venne richiesto il rimborso per il giocattolo sessuale da un collaboratore della Moriconi che si prese la responsabilità degli 83 euro per poi sostenere che fosse uno scherzo e che era finito nella lista dei rimborsi per caso.