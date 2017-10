Sexy star dei social fa sesso e condivide per sbaglio la diretta su Instagram

Una diretta particolarmente imbarazzante quella realizzata dalla star di Instagram Kristen Hancher. Per errore ha permesso a 14mila follower di vedere in diretta il suo rapporto sessuale con il ragazzo.

Sarà la troppa abitudine a condividere i particolari della propria vita online, fatto sta che l'incidente ha fatto in brevissimo tempo il giro dei social. E c'è da crederlo. La bellissima star di instagram ha 3,9 milioni di seguaci che si sono fiondati sulla diretta non appena è partito il video hot (involontario).

La giovane era intenta a farsi qualche scatto da condividere con i follower quando è arrivato in camera il fidanzato, Andrew Gregory. Da cosa nasce cosa e, dimenticandosi di spegnere lo smartphone, la ragazza ha trasmesso la diretta hot.

In realtà il cellulare era rovesciato con la videocamera, così i 14 mila follower che si sono connessi hanno sentito "solo" un piccante audio. Per il resto, il video è tutto nero. "Voglio scusarmi con chiunque abbia visto la diretta", ha scritto la giovane dopo aver scoperto l'errore e aver cancellato il video. "Non era assolutamente intenzionale. Eliminatelo dalle vostre menti. È stato super imbarazzante e super spiacevole". "Sono accidentalmente andata in diretta e ho scoperto solo tre minuti dopo che 14mila persone stavano guardando. Mi dispiace molto ma gli incidenti accadono. Si deve andare avanti e fingere che non sia mai successo per continuare con la propria vita. Questo è quello che farò".