Sfida con coltelli fuori scuola: fermati appartenenti a baby gang

Si erano dati appuntamento davanti a scuola per sfidarsi a colpi di coltello. L'obiettivo era quello di affermare la propria supremazia sul territorio.

È accaduto a Pozzuoli, nel napoletano, dove due baby gang volevano fronteggiarsi al termine delle lezioni con coltelli a serramanico. La scena ha allarmato un passante che non ha esitato a chiamare il 112, segnalando quanto accadeva. I carabinieri sono riusciti a rintracciare quattro ragazzini, mentre gli altri si sono dati alla fuga.

I fermati, due 13enni e due 14enni, appartenevano tutti allo stesso gruppo. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi coltelli a serramanico con lame di 9 e 7 centimetri che i giovani avevano ancora addosso. Un ragazzo è stato denunciato per porto illegale di armi da taglio mentre gli altri, non imputabili, sono stati segnalati alla procura per i minorenni di Napoli.