Sgarbi attacca Di Maio: "Non meriti 16mila euro, non vali un c...o"

Ospite nella trasmissione di Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi critica Luigi Di Maio il cui peccato originale, secondo il critico d'arte, è l'incompetenza politica.

Nella puntata di Non è l'Arena, andata in onda ieri sera e condotta da Massimo Giletti, uno dei temi affrontati è quello degli stipendi d'oro dei parlamentari. Vittorio Sbargi ha qualcosa da dire a Luigi Di Maio e parte da uno dei concetti che sta più a cuore al Movimento 5 Stelle: l'onestà. "Il vero politico disonesto è il politico incapace - inizia Vittorio Sgarbi - Nessuno di voi contesta gli stipendi di Marchionne e di Montezemolo. Quando uno ha qualità deve essere pagato". E poi arriva al grillino: "Se non hai qualità, tu vicepresidente della Camera che ti chiami...come si chiama quel balordo piccolino...Di Maio...non meriti 16mila euro al mese perché non conti un c...o, non vali un c...o e sei un co.....e qualunque". E ancora: "Studia, vai a scuola, abbi un titolo". E infine l'opinionista conclude con una critica generale al Movimento 5 Stelle. Critiche a cui il candidato pentastellato non ha ancora risposto.