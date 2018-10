Si addormenta sul bus, perde la fermata e minaccia l'autista perché torni indietro: denunciato dalla polizia

La fermata dell'autobus dove sarebbe dovuto scendere era a San Pancrazio, un Comune in provincia di Brindisi. Ma si è addormentato sul pullman, svegliandosi quando ormai il paese di destinazione era lontano da un pezzo.

Così un giovane di 22 anni della provincia di Lecce ha aggredito l'autista dell'autobus delle "Ferrovie del Sud Est" (la società di trasporti pugliese) intimandogli di tornare indietro. Il giovane voleva costringere l'autista a fare "retromarcia". Ma non era possibile. I mezzi devono obbligatoriamente coprire precisi tragitti che non è possibile modificare a seconda delle esigenze degli utenti. Come si legge sul "Nuovo Quotidiano di Puglia", il mezzo era ad Erchie (un altro Comune del Brindisino) ed era diretto a Manduria (in provincia di Taranto).

L'autista, in difficoltà, ha cercato di spiegare al giovane 22enne che non poteva tornare indietro, ma lui non ha inteso ragioni dando in escandescenza. L'uomo alla guida del mezzo ha cercato di tranquillizzarlo assicurandogli che lo avrebbe accompagnato a San Pancrazio una volta finito il giro della sua linea. Nel frattempo, però, l'episodio è stato segnalato alla polizia e a Manduria una pattuglia ha fermato il bus. Il giovane è sceso dal mezzo prendendo a calci e pugni le auto in sosta. Gli agenti lo hanno bloccato portandolo in commissariato dove è stato denunciato.