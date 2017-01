Si fingeva indigente, ma era pusher di cocaina

Tutti pensavano fosse indigente, dal momento che ogni giorno andava a mangiare alla mensa dei poveri gestiti dalla Caritas a Frosinone.

E tutti si chiedevano come facesse però a frequentare così spesso centri scommesse e sale gioco della città laziale dove veniva visto spendere tanto denaro. Così la Guardia di Finanza ha voluto vederci chiaro e ha perquisito la casa del 55enne, scoprendo un business inaspettato. Nell'appartamento, infatti, gli uomini del colonnello Luigi Carbone hanno trovato quasi cento grammi di cocaina, già divisa in dosi e pronta per essere spacciata. Il pusher "finto povero" è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio.