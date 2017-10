Si fingono carabinieri per rapinare gli automobilisti

Gli intimano l’alt fingendosi carabinieri in borghese, poi si fanno consegnare soldi e telefonino. Ma per loro finisce malissimo dato che finiscono ammanettati subito dopo dai “colleghi” veri.

È accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Pompei quando due uomini, di 38 e 26 anni entrambi residenti a Boscoreale, hanno imposto l’alt a un automobilista di 41 anni che, proprio in quel momento, stava rientrando a casa, nella vicina Boscotrecase, dal lavoro. L’automobilista s’è fermato ma a quel punto i due falsi carabinieri hanno gettato la maschera. Fingendo di tenerlo sotto il tiro di una pistola, gli hanno fatto consegnare un borsello al cui interno il 41enne teneva cellulare, portafogli e carte bancomat.

Dopo la rapina, all’automobilista non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto ai carabinieri, stavolta a quelli veri. E i militari, raccolta la denuncia, sono riusciti in pochissimo tempo ad acciuffare i due banditi. Li hanno scoperti a bordo di una Fiat Panda, ancora in giro per le strade di Pompei.

A incastrarli, un bancomat appartenente alla vittima della rapina che è stata trovata addosso a uno dei due uomini. Per tutti e due, riconosciuti anche dal 41enne, sono scattate le manette.