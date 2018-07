"Si può vedere la partita dell’Inghilterra?": al bar entrano gli Iron Maiden

SOMMA LOMBARDO – Nel caldo pomeriggio di sabato 7 luglio, intorno alle 15.30, una telefonata arriva al Gallo Cafè di piazza Vittorio Veneto a Somma Lombardo. “Nel vostro bar è possibile vedere la partita Svezia – Inghilterra?”

La risposta è affermativa. Poco dopo entrano nel locale quelli che all’apparenza sembrano turisti inglesi sessantenni, uno è in camicia hawaiana, due in maglietta scura.

Si accomodano davanti al televisore e ordinano delle birre.

Clienti come tanti. Se non fosse che l’uomo che li accompagna, l’autista, ne svela l’identità: al tavolino sono seduti gli Iron Maiden.

Dave Murray, Janick Gers e Adrian Smith, i tre chitarristi della band britannica che ha fatto la storia dell’heavy metal, erano appena atterrati all’aeroporto di Malpensa e prima di raggiungere il loro albergo a Stresa, da grandi tifosi della nazionale dei tre leoni, non hanno voluto perdersi la partita dei quarti di finale dei mondiali.

Le bariste che hanno servito i tre uomini non li hanno riconosciuti immediatamente, complici forse anche la loro giovane età e l’atteggiamento tutt’altro che altezzoso dei musicisti.

“ Sono stati gentilissimi – racconta il proprietario del Gallo Cafè, Marco Galluzzo, sopraggiunto in un secondo momento – hanno bevuto una birra e lasciato anche la mancia ”. E si sono fatti immortalare in foto ricordo.

Finita la partita, felici per la vittoria della loro Inghilterra, se ne sono andati.

Gli Iron Maiden sono arrivati in Italia per il Milano Summer Festival: alle 20.30 all’Ippodromo del Galoppo di San Siro farà tappa il loro “Legacy of the Beast world Tour”.