Si sporge dal finestrino dell'auto con il seno al vento: poi la tragedia

Una turista russa, in vacanza ai Caraibi, si sporge dal finestrino delle macchina per mostrare il seno e viene falciata da un'altra auto.

Natalia Borodin, giovane russa di 35 anni, era in vacanza nella Repubblica Domenicana insieme all'amica ucraina Ivanna Boirachuk. Come si vede nel video pubblicato sul portale LiveLeake, le due ragazze erano in macchina. Ivanna era alla guida dell'auto, mentre Natalia al posto del passeggero. La russa, che indossa soltanto uno slip bianco, decide di sporgersi dal finestrino per mostrare il seno nudo. L'amica la riprende con il cellulare. Ma proprio mentre le due ridono per la bravata che hanno messo in atto, il gioco si trasforma in una tragedia. Natalia viene infatti falciata da qualcosa. Non si sa se da un'altra macchina oppure da un palo della luce (GUARDA IL VIDEO). La 35enne, che ha anche un figlio di otto anni, è stata portata in ospedale ma le sue condizioni erano troppo gravi. È morta poco dopo.