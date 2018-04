Si sveglia da coma con 24 fratture. E rivela? "Incidente? No, voleva uccidermi"

Un polmone perforato e ben 24 fratture. In coma, e secondo in medici con " poche speranze " di sopravvivere. Eppure il paziente, Giovanni Antonio Pedranghelu, 35 anni, di Nughedu San Nicolò (Sassari) si è risvegliato e con lui anche una rivelazione choc: " Qualcuno voleva uccidermi. Ho visto i fari e una grossa auto mi ha travolto ".

I ricordi

Giovanni sarebbe stato investito da un auto, che gli sarebbe passata sopra per due o tre volte. Poi credendolo morto, il guidatore lo ha scaraventato in un dirupo. È vivo grazie a un automobilista che lo ha notato, l'ha soccorso e ha chiamato il 118. Si riprenderà ma ha paura: " Ho detto tutto ai carabinieri, sanno chi è, ma circola in paese liberamente ". La madre lo ha già portato via dall'ospedale al grido di "l à non era al sicuro " e lo ha nascosto in un luogo segreto.

Sembra una storia di spionaggio: "Ero al bar, sono uscito con uno che conoscevo bene, siamo saliti sulla sua auto per andare in campagna a prendere del vino per una festa. Sono sceso davanti al cancello…". I ricorsi sono annebbia: " ...ma che un’auto mi sia passata sopra — racconta a La Nuova Sardegna — questo lo ricordo bene ".

L'indagine