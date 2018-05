In Sicilia scoperta serra di cannabis tra i peperoni

L'attività ufficiale era la coltivazione di peperoni, in realtà l'agricoltore, un uomo di 55 anni, aveva messo su una vera e propria coltivazione di cannabis per la realizzazione di marijuana. È accaduto a Vittoria, in provincia di Ragusa. L'uomo è stato scoperto e arrestato insieme ad altre due persone. Due suoi braccianti originari del Bangladesh. Tutti sono accusati di coltivazione di sostanza stupefacente.



I poliziotti della squadra mobile di Ragusa stavano eseguendo un controllo nell territorio di Vittoria contro lo sfruttamento lavorativo ed hanno, invece, scoperto che nel terreno veniva coltivata la cannabis. Sono stati sequestrati oltre 30 chili di marijuana custodita in una "serra bunker". Tutto era pronto per essere immesso sul mercato. L'illecita attività avrebbero fruttato un milione di euro. Si tratta di 6mila piante di cannabis coltivate su un terreno di oltre 30mila metri quadri.

Sono stati, inoltre, sequestrati diversi contenitori con olio di marijuana, droga potentissima utilizzata anche per preparazioni culinarie.



Solo pochi giorni fa c'era stato un altro arresto nel ragusano. Un altro agricoltore di 53 anni aveva tra le piante di pomodori e fave, che si trovavano lungo il perimetro del suo terreno, una serra di marijuana del peso complessivo di seimila e 500 chili.