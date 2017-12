Sicilia, sommersa la spiaggia di Eraclea Minoa

Un allarme che fa riflettere sulla lenta ma inesorabile evoluzione dei processi naturali. Presi dalla vita quotidiana non ci si accorge di come il pianeta stia cambiando, sotto i nostri occhi. Dalla Sicilia, per esempio, arriva l'allarme dell'associazione Mareamico (una associazione ecologica scientifica di protezione ambientale) sulla lenta, ma continua, erosione della costa. In particolare quella di Eraclea Minoa, l'antica città greca citata dallo storico greco Erodoto e su cui ancora oggi sorge l'antico teatro d’epoca magnogreca.



"Il fenomeno ha colpito quasi tutte le spiagge dell'agrigentino, ma ad Eraclea Minoa ha assunto dimensioni notevoli, provocando un grave arretramento della linea di costa" scrive l'associazione in una nota e continua "Dagli anni '80 ad oggi abbiamo visto sparire più di 100 metri di spiaggia dorata ed almeno 40 metri di bosco.



Ogni nuova mareggiata, non trovando alcuna difesa, fa penetrare il mare sempre più profondamente nell'entroterra". Per contrastare il fenomeno erosivo in Sicilia sono già disponibili 31 milioni di euro, mentre esiste anche un'ulteriore disponibilità di fondi regionali per ben 77 milioni e 500 mila euro, come si legge ancora nella nota stampa. Probabilmente è il caso di utilizzare subito i fondi prima che sia troppo tardi, prima che sia persa completamente una delle attrattive più importanti della Sicilia, le spiagge. Ma soprattutto prima che vada perso un grande patrimonio storico e archeologico di inestimabile valore.