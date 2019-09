Siena, anziana uccisa di botte nel letto: figlio confessa omicidio

Un'anziana di 84 anni è stata uccisa di botte nel suo letto. L'omicidio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì in località Cetona, in provincia di Siena. La signora è stata trovata senza vita nel suo giaciglio nella villetta in cui abitava, lungo la strada provinciale, insieme al figlio adulto, che ha dato l'allarme.

Sul luogo del crimine sono intervenute le forze dell'ordine e a condurre le indagini è il nucleo investigativo dei carabinieri di Siena, in coordinazione con quello di Montepulciano. Insieme ai militari, sulla scena del delitto è arrivato anche il sostituto procuratore

Come riporta l'agenzia Adnkronos, per l'omicidio della 84enne il primo indiziato sarebbe proprio il figlio della donna, un uomo di 45 anni, che avrebbe problemi di dipendenza dall'alcol.

Il 45enne è rimasto nella villetta dove gli uomini dell'Arma lo hanno tenuto in osservazione, guardandolo a vista, prima di condurlo all'interrogatorio del pm, in corso proprio nella mattinata.

L'uomo, da quanto si apprende, ha confessato l'omicidio della madre in seguito a una lite, durante l'interrogatorio svolto dal sostituto procuratore Siro De Flammineis.