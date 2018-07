Siena, straniero stupra la ex che lo aveva accolto in casa: arrestato

Momenti di terrore per una ragazza di nazionalità italiana di 29 anni, vissuti all’interno della sua abitazione di Ravacciano, in provincia di Siena.

La donna avrebbe ricevuto la visita dell’ex, un coetaneo di origini straniere che, con la scusa di aver smarrito le chiavi di casa, avrebbe chiesto ed ottenuto ospitalità per una notte.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, si sarebbe trattato però solo di un pretesto per poter accedere all’appartamento della ragazza: una volta accolto, infatti, il 29enne l’avrebbe aggredita e poi stuprata.

Riuscita a fuggire dal suo aguzzino, la donna, dopo aver chiamato aiuto, è stata raggiunta dagli agenti che le hanno portato soccorso. In seguito al racconto dell’accaduto, i Carabinieri si sono subito messi alla ricerca del sospettato, intercettato all’interno della propria abitazione. Identificato come il colpevole, l’uomo, un operaio incensurato, è stato messo in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali, poi condotto nella caserma dell’Arma di Viale Bracci.

La ragazza, durante la colluttazione preceduta alla violenza, ha riportato infatti contusioni ed abrasioni multiple; sette i giorni di prognosi che le sono stati dati al Pronto Soccorso del Policlinico Le Scotte, dove è stata accompagnata dai militari.