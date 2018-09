Sigaretta negata, accoltellato 35enne a Napoli

Ha rischiato di perdere la vita per aver chiesto una sigaretta. Sarebbe questo il motivo alla base dell’accoltellamento avvenuto ieri in via Tommasi, a Napoli. La vittima è un 35enne di Frattamaggiore, comune della provincia partenopea. Nel quartiere Avvocata, dove è rimasto ferito, ci vive la fidanzata. Colpito al torace, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dei “Pellegrini” dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per una perforazione riportata al polmone. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

Per tentato omicidio è stato arrestato un 29enne del quartiere, Rosario De Costanzo, che ora si trova in carcere. Lo hanno bloccato i carabinieri del Nucleo radiomobile del Reparto operativo che, perquisendo l’abitazione, hanno trovato nella lavatrice gli abiti ancora insanguinati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressore si sarebbe rifiutato di dare una sigaretta alla vittima e sarebbe iniziata una lite culminata con diversi fendenti.