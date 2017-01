Sigarette, aumenti in vista sui pacchetti

Nuovi aumenti in vista per i fumatori. Di fatto il governo si prepara a varare come ogni anno il decreto sull'aumento delle accise che va a ridisegnare dunque il costo dei pacchetti di sigarette. Le norme prevedono che l’accisa del 58,7% venga applicata sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo di sigarette.

Il valore di queste accise va calcolato ogni anno. Ma questa mossa, come sottolinea ilMattino, potrebbe rappresentare un passaggio verso una nuova tassazione sul tabacco su cui starebbero stilando un piano con i tecnici del ministero dell'Economia. Insomma a quanto pare per i fumatori tempi duri all'orizzonte. Un incremento delle accise quasi certamente potrebbe far lievitare il prezzo dei pacchetti. Negli ultimi tempi il costo delle bionde è già stato ritoccato con incrementi del prezzo fino a 30 centesimi per ogni singolo pacchetto. Non è ancora chiaro in questo momento a quanto ammonterà il rincaro. Ma nei prossimi giorni il quadro sui costi dei pacchetti comincerà a prendere forma con l'adeguamento nella vendita al pubblico.