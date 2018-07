Sigarette di contrabbando in cantina, arrestato

In cantina con la “scorta” di sigarette di contrabbando: arrestato un 42enne a Boscotrecase, in provincia di Napoli.

L’operazione porta la firma dei carabinieri che nel fine settimana hanno passato al setaccio l’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. I sospetti dei militari, dalle perquisizioni effettuate in quella casa, si sono rivelati fondati. In cantina, in un angolo il cui accesso era nascosto da una botola, i carabinieri hanno ritrovato centinaia di pacchetti di sigarette, tutti privi del sigillo dei Monopoli di Stato. In tutto sono finiti sotto i sigilli delle forze dell’ordine 10,3 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri per un ammontare complessivo di 515 pacchetti di “bionde”.

L’uomo è stato arrestato per contrabbando e, in attesa del rito direttissimo, è stata disposta a suo carico la misura degli arresti domiciliari.

Solo qualche giorno fa, ancora una volta in provincia di Napoli, a Marano, un’altra operazione – stavolta della Guardia di Finanza – aveva portato al sequestro di un’ingente quantità di sigarette di contrabbando stipate in un capannone industriale.