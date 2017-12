Il sindaco Pd guida brillo l'auto del Comune: multa

Con l'auto del Comune, un po' brillo e alla guida. Sul sindaco di Predappio (e presidente dell'Unione di comuni della Romagna Forlivese) Giorgio Frassineti si è abbattuta una piccola bufera politica. Il primo cittadino del Pd, famoso per aver sostenuto il museo del fascismo, è stato infatti multato per essersi messo alla guida con un tasso alcolemico troppo alto.

La multa al sindaco Pd

In effetti, come riporta il Resto del Carlino, Frassineti il 23 novembre scorso è stato fermato dalla stradale alla guida dell'auto del Comune con un tasso alcolemico dello 0,78% (più dello 0,50% consentito, ma meno dello 0,80% con cui si finisce nel penale). "È una vergogna - attacca Davide Minutillo, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Forlì e consigliere dell’Unione dei comuni - che sia stato pescato nel cuore della notte a Forlì in stato di ubriachezza, mentre si trovava alla guida di un veicolo di proprietà della pubblica amministrazione e quindi a spese dei cittadini". Lui però si difende: "Può capitare a chiunque di andare a cena e bere qualcosa in più. Il pomeriggio del 22 novembre mi recai da Predappio a Forlì con l’auto comunale di servizio, perché convocato dal prefetto, Rocco De Marinis, per parlare di alcuni problemi dell’Unione dei Comuni, rimanendo a colloquio fino alle 19. All’incontro erano presenti anche altri tre dirigenti e funzionari della prefettura. Finita la riunione verso le 19, passò a prendermi mia moglie per recarmi ad Adria per motivi istituzionali, guidando lei l’auto privata all’andata e al ritorno". La multa sarebbe arrivata solo dopo cena, quando la moglie avrebbe riportato il sindaco a Forlì per riprendere l'auto del Comune e riportarla fino a predappio. Il bicchiere di vino di troppo, però, è stato "fatale". Ed è scattata la multa.