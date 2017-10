Siracusa, la circolare del liceo: vietati piercing, bracciali e unghie ricostruite

Una circolare che fa discutere. Siamo a Siracusa, all'istituto superiore Quintiliano. È qui che viene chiesto nero su bianco agli studenti di non farsi piercing e di non avere unghie ricostruite, bracciali e oggetti taglienti. La circolare è rivolto ai genitori e, come riporta Siracusa news, "chiede loro un’assunzione di responsabilità da firmare e riconsegnare alla scuola al fine di garantire il corretto svolgimento dell’ora di Educazione fisica in totale sicurezza". Per chi non dovesse rispettare le regole è prevista l’espulsione dalla lezione.

Il testo della circolare recita così: "È fatto divieto agli studenti, durante le attività pratiche, d’indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali non infrangibili o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche, per la stessa ragione è fatto divieto di partecipare alle attività in palestra agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo esposte al rischio di subire danni all’integrità fisica".