Siracusa, strada bloccata strada per protesta. Automobilista investe 3 migranti

Un pirata della strada ha investito 3 migranti e ferito un'operatrice che si trovavano al centro Sprar di contrada Spalla, a Siracusa. I migranti si trovavano in mezzo alla strada, paralizzando il passaggio in segno di protesta contro gli aiuti e l'accoglienza ricevuta nel centro. L'operatrice invece stava mediando con i richiedenti asilo per bloccare la rivolta.

Il pirata della strada

L'uomo identificato dopo diverse testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine è stato fermato e denunciato per lesioni colpose plurime, omissione di soccorso e guida senza patente. Non è ancora chiaro il motivo del suo gesto, si presume sia stato mosso dalla fretta o dalla rabbia per il tempo perso a causa delle barricate erette dai migranti.

La mossa del 50enne ha costretto 3 persone a far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Siracusa. La più sfortunata, un'operatrice del centro d'accoglienza, ha una prognosi di circa 10 giorni, come riportato da il GiornaleSiracusa.