Sisma, casette vanno in pezzi: "Rendo le chiavi e mollo tutto"

" Siamo stanchi, sfiniti. Pensiamo di riconsegnare le chiavi e andarcene ". È stanca Luigia D'Annibale. Ed è stanco anche suo marito. Una famiglia di sfollati di Arquata del Tronto che dopo tanto penare e l'attesa (infinita) per una casetta di legno che sostituisse le loro abitazioni distrutte dal sisma, ora si trovano in mano con "casette fatte senza nessun rispetto per chi doveva andarci a vivere".

Il modulo abitativo promesso da Renzi è arrivato solo il 7 ottobre scorso e la famiglia di Luigia ci vive in cinque: genitori e tre figlie (il sabato e la domenica). Peccato qualcosa sia andato storto: " Prima non funzionava la caldaia, mancava la corrente - racconta la signora al Quotidiano Nazionale - Poi le tubature gelavano, la mattina non avevamo l' acqua, hanno dovuto rifare i tubi mettendoci una protezione. E ancora, i boiler sono montati all' esterno, non è la posizione più adatta considerando che la notte il termometro scende fino a otto gradi sotto lo zero. E infine, l'acqua che entrava dal tetto dove hanno messo la carta catramata che però col freddo si stacca ".