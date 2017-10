È polemica sul cartone: "Mostra due papà gay"

"Troviamo subdolo e inaccettabile veicolare attraverso degli apparentemente innocui cartoni animati la teoria gender e concetti come l’omogenitorialità, che andrebbero invece spiegati ai bambini dai propri genitori, mamma e papà, con estrema cautela, nei giusti tempi e modi". A dirlo è Fabrizio Santori, esponente laziale di Fratelli d’Italia, che chiede a Sky di bloccare la messa in onda del cartone animato 'A casa dei Loud', dove c'è una coppia di genitori dello stesso sesso.

"Piombare così nelle case delle famiglie italiane sostituendosi al ruolo naturale delle mamme e dei papà, ovvero quello di garanzia dei minori, è scorretto", spiega Santori che aggiunge: "ci adopereremo in tutte le sedi per bloccarne la messa in onda. Ma esempi simili sono facilmente riscontrabili anche su Internet".