Slavina cade su un condominio a Sestriere: nessun ferito

Erano passate da poco le 22.30 quando una slavina è caduta su una palazzina in via Reggimento Alpini a Sestriere, a soli trecento metri dal centro abitato, travolgendo il condominio Bellevue. Non ci sono feriti nella palazzina, ma è servito un duro lavoro da parte dei soccorritori per poter raggiungere l'edificio e verificare che non ci fosse nessuno bloccato all'interno.

La neve caduta ha invaso il Bellevue all'altezza del piano rialzato, entrando nel corridoio e nel salotto dell'appartamento. Cinque famiglie sono state evacuate, in una Sestriere che di fatto è isolata, con la provinciale 23 della Val Chisono, non lontano da dove la slavina è caduta, chiusa al traffico per i rischi legati al forte maltempo. La strada riaprirà soltanto alle sette di domattina.