Slavina in hotel, la rabbia dei parenti: "Vergogna"

Contestazione dei parenti dei dispersi dell’hotel Rigopiano nel corso della conferenza stampa della Asl sui bollettini medici delle persone ricoverate all’ospedale di Pescara. Alcuni hanno urlato chiedendo informazioni sui loro parenti: "Sono sotto otto metri di neve e sono 50 ore che aspettiamo. Vergogna".

I sanitari hanno cercato di tranquillizarli e hanno spiegato che conoscono solo i nomi delle persone già arrivate in ospedale.Contestazione dei parenti dei dispersi dell’hotel Rigopiano nel corso della conferenza stampa della Asl sui bollettini medici delle persone ricoverate all’ospedale di Pescara. Alcuni hanno urlato chiedendo informazioni sui loro parenti: "Sono sotto otto metri di neve e sono 50 ore che aspettiamo. Vergogna". I sanitari hanno cercato di tranquillizarli e hanno spiegato che conoscono solo i nomi delle persone già arrivate in ospedale. Intanto sono in arrivo all'ospedale di Pescara altre persone estratte dalle macerie dell'hotel Rigopiano. Lo hanno annunciato i medici in conferenza stampa, precisando di "non sapere di quanti superstiti si tratta, ma ci hanno riferito che sono in condizioni apparentemente buone"