Slovacchia, ucciso noto giornalista investigativo e la compagna

Il giornalista investigativo slovacco Jan Kuciak e la sua compagna sono stati uccisi in casa. Il movente potrebbe essere un'inchiesta a cui il reporter stava lavorando.

L'omicidio è avvenuto in Slovacchia. Jan Kuciak, di 27 anni, e la sua fidanzata Martina Kusniroka si trovavano nella loro abitazione a circa 65 km da Bratislava. Il noto giornalista investigativo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al petto, mentre la compagna è stata colpita alla testa. Secondo la polizia sarebbero morti tra giovedì e domenica.

Il movente potrebbe essere legato all'inchiesta a cui il giornalista stava lavorando, ovvero importanti casi di evasione fiscale in Slovacchia. Già lo scorso anno Jan Kuciak aveva rivelato, attraverso la sua pagina Facebook, di aver ricevuto minacce telefoniche e di aver sporto denuncia. Nell'ultimo articolo pubblicato su Aktuality.sk, il sito per cui lavorava, il giornalista ipotizzava una frode discale legata ad alcuni appartamenti di lusso di Bratislava.