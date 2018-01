Smartphone in classe: arriva il decalogo, ma le scuole restano autonome

Smartphone, tablet e pc sui banchi di scuola. Ora arrivano poche ma precise regole per il loro corretto utilizzo in classe.

Le regole

Sarà il docente a decidere come e quando far accendere i vari device agli alunni. Resta quindi la regola base che i cellulari devono essere tenuti spenti, a meno che non lo richieda il professore. Per combattere le "distrazioni", le notifiche dovranno essere disabilitate. Novità anche sul tipo di rete prescelta per la navigazione con i dispositivi personali: ci si dovrà connettere esclusivamente in Wi-Fi. In questo modo sarà l'insegnante a decidere quando dare il via libera alla connessione.

L'autonomia delle scuole

"Questo decalogo diventerà un elemento che noi forniamo alle scuole, sapendo che ogni scuola rimane nella sua autonomia e ogni insegnante nella sua libertà didattica di insegnamento" , ha dichiarato il ministro Valeria Fedeli. Le scuole avranno però il compito di scrivere un regolamento interno, in cui dovranno spiegare cosa si potrà e cosa non si potrà fare con gli smartphone.

Il decalogo

Nel decalogo si sottolinea tra l'altro che "i cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi" , sottolineando che le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento nella scuola. "I dispositivi rappresentano una opportunità per la didattica e per la cultura scolastica" .