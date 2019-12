La sorella di Pietro Genovese: "Se sono morte è colpa loro"

"Sono davvero distrutta per quelle due povere ragazze che hanno perso la vita, immagino il dolore della famiglia e degli amici, ma la colpa è stata loro, che per non fare cinque metri a piedi sono passate in mezzo alla strada, con le macchine che sfrecciavano su Corso Francia" . È un estratto di un messaggio scritto su Instagram da Emma Genovese, sorella di Pietro, indagato attualmente per omicidio stradale, per avere investito e ucciso Camilla Romagnoli e Gaia Von Freyman.

La tragedia sabato notte a Roma, nel cuore della movida capitolina di Ponte Milvio. Qui le due sedicenni, forse dopo aver scavalcato il guardrail, e forse dopo essere passate sulle strisce pedonali con il semaforo rosso per i pedoni, sono state falciate dalla Renault Koleos del 20enne, figlio del regista Paolo Genovese.

Emma, con un post sul noto social network, ha così parlato: "Vorrei dire una cosa, non lo dico perché è mio fratello ma lo direi per chiunque, tutta la gente che sta dando la colpa a lui dovrebbe vergognarsi" . La posizione del fratello è grave, soprattutto in seguito al risultato degli accertamenti: il ragazzo, infatti, sarebbe risultato positivo sia all'alcol che a sostanze stupefacenti. E ora rischia una durissima condanna in carcere, anche fino a 18 anni di pena, per omicidio stradale.

Emma difende così Pietro: "Non aveva né bevuto, né fumato, né stava al telefono. Era verde ed è passato normalmente com'è giusto che sia. Sono davvero distrutta per quelle due povere ragazze che hanno perso la vita ieri notte, immagino il dolore della famiglia e degli amici, ma la colpa è stata loro, che per non fare cinque metri a piedi sono passate in mezzo alla strada (ovviamente non pensando che potesse succedere il peggio), con le macchine che sfrecciavano su Corso Francia…" .

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, che dopo aver raccolte le testimonianze dei presenti, devono ricostruire il fatto, sul quale vi sono ancora dei punti oscuri sui quali fare luce.