Sorprende la moglie insieme all'amante: in due finiscono all'ospedale

Era rientrato a casa prima del previsto, senza avvisare, forse per fare una sorpresa alla moglie. Invece la sorpresa l'ha ricevuta lui e, a giudicare dall'epilogo della vicenda, non è stata affatto gradita.

Qualche sospetto, in realtà, il marito, un 38enne di Atri, già lo aveva, ma avrebbe preferito smentirlo piuttosto che confermarlo. Invece quando è tornato a casa lo scorso martedì sera, ha sorpreso sua moglie, 39anni, in compagnia dell'amante 48enne. A quel punto l'uomo non ci ha visto più e tra i tre è iniziata una lite furibonda e molto violenta. A farne le spese sono stati i due amanti, finiti entrambi all'ospedale: lei per alcune costole rotte, lui per serie lesioni al volto.

Calci e pugni, sferrati senza fermarsi un attimo, guidato dalla rabbia cieca del tradimento, che non hanno nemmeno permesso ai due amanti di difendersi totalemente. Dopo diversi minuti, il marito si è fermato ed è scappato dall'appartamento, lasciando la moglie e il suo "rivale" a terra e doloranti, tanto da essere costretti a ricorrere alle cure mediche. La donna è stata soccorsa all'ospedale di Atri, mentre l'amante è stato trasferito a Teramo, dopo che i medici hanno giudicato come molto serie le lesioni al volto: all'uomo è stata data una prognosi di 20 giorni, come riferisce il Messaggero.

I due aggrediti, per il momento, non hanno presentato nessuna denuncia, ma i medici che hanno compilato i referti hanno informato subito le forze dell'ordine. I carabinieri hanno quindi identificato i tre componenti del triangolo amoroso, denunciando d'ufficio l'aggressore, per lesioni personali aggravate.