Albanese spaccia coca ​al banco della frutta: incasso da 14mila euro

Volete sapere come portare l'incasso di un banco di frutta e verdura: da cento euro scarsi a quattordicimila euro, al giorno? Basta spacciare cocaina e il gioco è fatto. In questo caso, dunque, l'economia ha un ruolo molto marginale e lo sa molto bene una commerciante ambulante albanese, di 42 anni, di Ventimiglia, arrestata dalla polizia con l'accusa di spaccio.

Al termine di una indagine, infatti, è scattata l’irruzione e gli agenti l'hanno trovata in possesso di sette involucri termosaldati per un totale oltre sei grammi di polvere bianca. Ma non finisce qui. In una borsa, che teneva stretta a sé, c’erano sia l'ingente somma di denaro che un'agendina con i nomi degi acquirenti, le dosi vendute e gli importi versati.

Gli investigatori ritengono che il denaro sia provento di spaccio, visto che dagli scontrini della regolare attività l'incasso è risultato essere di poco superiore ai cento euro. La conferma del giro d’affari è arrivata con la perquisizione domiciliare, a fronte della quale i poliziotti hanno trovato diversa sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e altre due dosi di cocaina pronte per la vendita.