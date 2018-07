Spaccia in sella allo scooter: "tradito" dal casco

Spaccia cocaina in sella allo scooter, 22enne finisce in manette a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato “tradito” dal colore vistoso del casco che indossava.

I fatti si sono verificati nella serata di domenica quando agli agenti della Polizia di Stato, allertati da una segnalazione giunta in commissariato, hanno scoperto che, nelle vicinanze dell’area dove sorgono gli uffici del giudice di pace, due giovani, in sella ai rispettivi scooter, erano intenti a scambiarsi soldi e bustine.

Per tentare di sfuggire ai poliziotti, sia il pusher che il suo “cliente” hanno tentato di darsi alla fuga. L’acquirente, come riporta Il Mattino, è riuscito a scappare infilandosi tra i paletti in metallo che chiudono l’accesso a una strada pedonale.

Lo spacciatore, invece, è stato fermato e perquisito. In un marsupio gli hanno trovato poco meno di sette grammi di cocaina (per la precisione 6,67) e una somma in denaro contante pari a 660 euro, in banconote di differente taglio. Per il giovane è scattato l’arresto e poi la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo disposto a suo carico. In più, è stato disposto anche il sequestro dello scooter, un Honda Sh 300.