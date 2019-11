La straordinaria "passeggiata" di Luca Parmitano nello spazio

Sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Luca Parmitano a guidare la straordinaria missione che gli astronauti a bordo dell'ISS compiranno quest'oggi a partire dalle ore 13.05 italiane. Nella sua attività extra veicolare, l'astronauta siciliano sarà coadiuvato dal collega americano Andy Morgan.

Si prevedono sei ore di intenso lavoro, un'attività nello spazio che non si potrà certo definire una 'passeggiata' come normalmente vengono chiamate queste uscite fuori dall' ISS, visto che anche la Nasa le ha definite come "le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai tempi delle riparazioni sul telescopio spaziale Hubble", come ha tenuto a precisare l'Agenzia Spaziale Italiana. Un compito straordinario, dunque, quello che devono effettuare i due astronauti nel corso della prima uscita della missione europea denominata Beyond.

Questa di oggi sarà, infatti, soltanto l'inizio di una serie di complesse passeggiate spaziali per la manutenzione dello strumento Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02), il cui scopo è quello di studiare con precisione la composizione e l'abbondanza dei raggi cosmici nello spazio in cerca di tracce di antimateria primordiale e materia oscura ad energie estreme fino a qualche TeV ("tera-elettronvolt"). I due astronauti avranno inizialmente il compito di sostituire il sistema di raffreddamento Ams-02 e riparare una perdita di refrigerante che serve a mantenere fredda e costante la temperatura dello strumento.

Parmitano ed il collega americano saranno supportati nell'attività dagli astronauti americani Christina Koch e Jessica Meir che avranno il compito di gestire un braccio robotico chiamato Canadarm-2 dall'interno della Stazione, contribuendo così a posizionare gli astronauti attorno al loro sito di lavoro altrimenti difficile da raggiungere. L'intera passeggiata spaziale dovrebbe durare circa sei ore e preparerà il terreno per un'altra di almeno altre tre.

Queste uscite spaziali vengono chiamate, in gergo tecnico NASA, con il nome di EVA (Extra Vehicular Activity) e sono particolarmente impegnative in quanto Ams-02 non era stato inizialmente progettato per operazioni straordinarie di mantenimento.

Quella di oggi sarà per Luca Parmitano, attualmente comandante della Stazione Spaziale Internazionale, la terza EVA dopo quelle effettuate nel 2013 nel corso della missione 'Volarè' dell'Agenzia Spaziale Italiana. Molti ricorderanno che la sua seconda uscita in quella missione fu segnata da un pericoloso incidente che concluse l'operazione poco dopo il suo avvio. In questa EVA Luca Parmitano sarà concentrato solo sul complesso lavoro da svolgere e, grazie alla sua esperienza accumulata, avrà il ruolo di Ev-1 che in gergo spaziale significa "il leader" dell'operazione, tanto che indosserà una tuta con le righe rosse differenziandosi dal collega. E' la prima volta che un astronauta europeo ricopre questa carica.