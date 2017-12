"Spelacchio" contro "Rigoglio": il confronto tra gli alberi di Natale è impietoso

"Spelacchio" contro "Rigoglio". Il confronto tra l'albero di Natale allestito a piazza Venezia dal Comune di Roma e quello acceso qualche giorno fa a San Pietro è impietoso e non fa che alimentare le polemiche sulla giunta Raggi.

I social - e la strada, come racconta il Messaggero - sono pieni di commenti. Di chi loda l'abete rosso, dono della Polonia, che nonostante gli oltre 2mila chilometri di viaggio è in splendida forma, rigoglioso e folto. E di chi prende in giro "l'essenza arborea" - come lo aveva definito il presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco - un po' spelacchiato, già destinato ad essere abbattuto e addobbato con luci a basso consumo davanti all'Altare della Patria.

Le foto - ufficiali e non - che circolano sul web non lasciano scampo al povero "Spelacchio": il maestoso abete del Vaticano, ai cui piedi sorge il tradizionale presepe, lo straccia senza pietà. "Sicuramente Freud direbbe: spelacchio vero emblema della giunta M5S guidata dalla Raggi", commenta ironico il consigliere capitolino Pd, Marco Palumbo.