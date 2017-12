Le spese pazze in Emilia 4 anni a ex consigliere Pd

Il caso delle spese pazze degli ex consiglieri della Regione Emilia Romagna si è chiuso con una condanna e 12 assoluzioni. Il tribunale di Bologna, dopo il procedimento a carico dei 13 consiglieri imputati proprio per le spese fuori controllo tra giugno 2010 e dicembre 2011, ha emesso la sentenza che vede tra i condannati un solo consigliere. A farne le spese è stato l'ex capogruppo Pd dell'assemblea regionale, Marco Monari. Per lui infatti è arrivata una condanna a 4 anni e 4 mesi. Inoltre dovrà scontare una pena accessoria che prevede l'interdizione dai pubblici uffici. Inoltre sono stati confiscati 23.143 euro. Il pm aveva chiesto una pena detentiva di 5 anni. Sono stati invece assolti i restanti 12 ex consiglieri. Di fatto erano stati coinvolti nell'inchiesta con diverse accuse. Adesso è arrivata la sentenza che li assolve perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Si chiude dunque il processo che ha portato alla sbarra diversi esponenti del Pd Emiliano.