Lo spot della Coop: "Antifascista e di tutti"

"Libera, democratica, antifascista". Solo così la Costituzione, a sentire la Coop, è "di tutti". A poche ore dall'apertura delle urne per le elzioni politiche, sul dorso di Arezzo del quotidiano La Nazione è apparsa una pubblicità della Coop Centro Italia che potrebbe far discutere. Una celebrazione (con qualche mese di ritardo) per i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italia.

Nell'immagine pubblicata a piena pagina si vede un bimbo a petto nudo, con i pantaloni un po' fuori misura, mentre sventola una piccola bandiera Tricolore. Sullo sfondo due date: 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, e 2018, settantesimo anniversario della Carta.

Ad attirare, però, è il titolo della pubblicità: "Libera, democratica, antifascista, di tutti". Per la verità non è la prima volta che la Coop si definisce più o meno pubblicamente "antifascista". Già nel luglio del 2017, infatti, la sezione Lombardia sponsorizzò la "pastasciutta antifascista" che si svolse a Cassano Magnano. Al suo fianco l'Istituto Alcide Cervi e, ovviamente, l'Anpi. E adesso, un anno dopo, nello spot per la Costituzione non manca da parte della cooperativa di supermercati un richiamo all'antifascismo.