Spray al peperoncino nel locale: ​sospeso concerto di Marracash

Concerto di Marracash e Guè Pequeno sospeso a Venaria, nel torinese, dopo che in mezzo al pubblico è stato spruzzato uno spray al peperoncino. In pochi secondi il pubblico si è dileguato uscendo dalle porte laterali del teatro. L'esibizione è stata sospesa e il teatro è stato evacuato per permettere di cambiare l'aria all'interno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che hanno invitato i fan dei due rapper a rimanere fuori dal teatro.



Marracash e Guè Pequeno sono alla seconda data del loro tour per il loro album insieme 'Santeria'. All'ingresso del concerto i controlli di sicurezza sono stati meno accurati di quanto accade ultimamente all'apertura dei cancelli. Le borse e gli zaini non sono stati aperti nè controllati dalla sicurezza e non sono state sequestrate le bottigliette d'acqua di plastica. Dopo più di un'ora di stop a causa dello spray al peperoncino i due rapper sono risaliti sul palco e hanno ricominciato la loro esibizione.