Sputi in faccia e spintoni. Uno straniero irregolare aggredisce così la vicina

È accaduto ieri a Mantova, per la precisione a Lunetta, una zona ormai nota a causa della delinquenza che ormai da troppo tempo regna sovrana nel quartiere. La "colpa" dell'anziana sarebbe stata quella di far notare al suo vicino il troppo rumore che stava facendo. La contestazione ha provocato nell'uomo, uno straniero per di più senza permesso di soggiorno, uno scatto d'ira. Sono così iniziati gli spintoni per poi terminare con uno sputo in faccia. Sono state necessarie le cure del pronto soccorso che ha riscontrato dell'anziana un forte stato d'ansia.

L'aggressione, come riporta la Gazzetta di Mantova, è avvenuta in un condominio popolare di via Juvara. Pare non sia il primo episodio di violenza dal momento che già da tempo gli inquilini del palazzo avevano segnalato all’Aler il comportamento dell’uomo, tra litigi familiari ed altri comportamenti irrispettosi nei confronti dei residenti dello stabile.

Ora il consigliere comunale Luca De Marchi, CasaPound, è intenzionato a richiedere l'intervento del prefetto dal momento che la raccolta firme dei coinquilini non è bastata a far allontanare l'uomo.