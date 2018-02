Stabilito il reddito che fa la felicità

Il reddito perfetto per essere felici da single esiste e secondo uno studio della Purdue University, nello Stato dell’Indiana, sarebbe di 95 mila dollari (77 mila euro).

La ricerca si basa sui dati raccolti dal ondaggio Gallup World Poll. Numeri importanti e rappresentativi di 1,7 milioni di persone in 164 Paesi. Lo studio della Purdue si basa sul "paradosso della felicità" di Richard Easterlin, secondo cui con l’aumentare del reddito, la felicità cresce. Ma attenzione, fino a un certo punto: poi diminuisce seguendo una curva ad U rovesciata.

La rivista Nature Human Behaviour ha pubblicato lo studio, ma non è la prima volta che si legge di ricerche analoghe. Come ricorda Il Corriere della Sera, nel 2010 l’Università di Princeton (con la partecipazione del premio Nobel Daniel Kahneman) fissò lo stipendio perfetto a 75 mila dollari mentre il newyorkese Marist Institute for Public Opinion era sceso a 50 mila.

Il parere dell'esperta

C'é chi non è d'accorco con la Purdue: l'economista e autore della recentissima Storia economica della felicità, (edito da Il Mulino), Emanuele Felice. La dottoressa sostiene che " la soglia proposta dalla Purdue University, molto alta, mi pare sconti il fatto che viviamo in società consumistiche, che ci spingono a consumare sempre di più nell’illusione che così si raggiunga la felicità. È la felicità come orizzonte che si allontana man mano che cerchiamo di raggiungerla. Ma 30 mila euro l’anno non bastano per essere felici? Invece di valorizzare le relazioni umane e la vita etica, alziamo l’asticella. Siamo ossessionati dalla felicità consumistica, in questo modo però finiamo per essere sempre più infelici ".