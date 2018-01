Lo Stato apre una tabaccheria per farla gestire agli immigati

Ventimiglia - I Monopoli di Stato si "inventano" una nuova tabaccheria, per darla in gestione ai profughi già titolari di licenza nel Paese di origine, i quali hanno un trattamento "privilegiato", rispetto a categorie di italiani come invalidi di guerra, vedove o mutilati. Qualcuno, in città, parla già di discriminazione nei confronti degli italiani, ritenendo che fosse più opportuno un bando destinato esclusivamente ai profughi, senza creare i classici "figli e figliastri".

Il bando parla chiaro. Che si tratti di una nuova attività lo conferma l'intestazione dell'avviso di concorso, nel punto in cui è scritto: "Rivendita ordinaria di generi di Monopolio di nuova istituzione" . Ma non è tutto. La nuova tabaccheria dovrà, per forza, sorgere nel "quartiere" dei migranti, in un qualsiasi locale (che rispetti, naturalmente, i requisiti indicati), situato tra i numeri civici 22 e 501 di via Tenda, proprio di fronte al greto del fiume Roja.

Tre le categorie di aspiranti partecipanti. Partiamo dalla A: "Profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza, ovvero, in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli…" . Quindi, c'è la B: "Invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge" . E la C: "Decorati al valor militare, altri profughi, militari e invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento, vedove dei caduti sul lavoro" . A far supporre un trattamento privilegiato per i profughi è il punto successivo, in cui si sottolinea che: "Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c)" .

Il vincitore del concorso verrà nominato gerente provvisorio della nuova rivendita e dovrà sottostare a un periodo sperimentale di un triennio, trascorso il quale, a seconda dei risultati conseguiti, la rivendita potrà essere definitivamente istituita. Il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia e le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 8 marzo.