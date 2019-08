È stato arrestato per rapina il fratello di Federico Zampaglione, ex componente dei Tiromancino

C’è sgomento e sorpresa per quello che è avvenuto ieri, giovedì 29 agosto, a Roma nel primo pomeriggio. Sulla circonvallazione Gianicolese è stato arrestato Francesco Zampaglione. Lui è il fratello di 49 anni del ben più celebre Federico Zampaglione, cantautore, artista ed ex leader dei Tiromancino. Dalle ultime notizie, l’uomo è stato preso in custodia dopo che avrebbe tentato di assalire le casse della Banca Intesa.

Il fratello dell’artista era armato di una pistola a gas, scarica e senza tappo rosso, e ha minacciato uno dei cassieri. L’uomo non si sarebbe fatto intimorire e avrebbe reagito all’aggressione, ingaggiando una colluttazione con Francesco Zampaglione. Fuggito dopo che si è liberato dalla presa del cassiere, il rapinatore è stato comunque rintracciato dai carabinieri. L’uomo della banca è stato molto preciso nel descrivere sia le modalità del furto che le caratteristiche fisiche dell’assalitore. Infatti poco dopo è stato rintracciato in via Monte Verde, e subito è stato arrestato per essere condotto poi in commissariato. Dalle prime indagini, non ci sarebbero precedenti di rilevo per Francesco Zampaglione. Il cassiere non ha subito gravi lesioni, è stato medicato dall’ambulanza una volta arrivato sulla scena.

Per ora non ci sono le ragioni del gesto da parte dell’artista. Dal 2015 ha deciso di lasciare il mondo della musica e non suonare più nei Tiromancino.