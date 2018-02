Stoccolma, si lancia dal grattacielo ma il paracadute non si apre: vivo per miracolo

Un base jamper si lancia con il paracadute dal 25esimo piano di un grattacielo. Ma qualcosa va storto e si schianta al suolo. Miracolosamente è vivo.

È una pratica sempre più diffusa, e spesso illegale, quella di buttarsi con il paracadute da un grattacielo. Alla ricerca sfrenata di adrenalina, un base jamper di Stoccolma, in Svezia, ha scelto il palazzo Kungsholmen, edificio molto conosciuto in città e alto circa 75 metri, per compiere la sua impresa. Ma quello che doveva essere uno show si è quasi trasformato in una tragedia.

Come si vede nel video, il base jumper si lancia dal grattacielo. Ad attenderlo sotto ci sono amici e curiosi che riprendono l'impresa con i cellulari. Ma qualcosa va storto. Il paracadute infatti non si apre, ancora non è chiaro il perché, e l'uomo si schianta rovinosamente al suolo. Il peggio è stato però evitato. Il base jamper è infatti vivo, nonostante le gravi ferite riportate.