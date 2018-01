Stop fatturazione a 28 giorni: come ottenere i rimborsi

Dopo settimane di braccio di ferro tra Authority e gestori ecco come cambiano le bollette a fatturazione a 28 giorni che dovranno tornare a scadenza mensile. La fatturazione a 28 giorni, di fatto, è stata vietatat con la legge 172. Questa nuova regola dovrà essere rispettata dalle società entro il 4 aprile. Ma su questo punto, come ricorda il Corriere, ci sono alcuni dubbi da parte delle associazioni dei consumatori: "Le compagnie potranno continuare a fare come vogliono finché resterà in piedi la possibilità di modifiche unilaterali del contratto in corso di vigenza. È vero che l’utente può cambiare operatore, ma se tutti aumenteranno le tariffe dell’8,6% ecco che l’annullamento della bolletta a 28 giorni non servirà a nulla", afferma Mauro Vergari di Adiconsum-Cisl. Ma un punto importante di questa vicenda riguarda i rimborsi. La delibera dell'Agcom dello scorso 24 marzo aveva dato 90 giorni di tempo agli operatori della telefonia fissa per passare alla fatturazione mensile. Chi non si è adeguato dovrà pagare un rimborso. Per ottenere un riborso gli utenti potranno rivolgersi al Corecom, le sedi territoriali dell'Agcom. Infine per i clienti della telefonia mobile e per la pay tv è previsto un rimborso di 50 euro.