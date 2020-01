Strage di Bologna, arrivata la sentenza: ergastolo per Cavallini

La corte di assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini, nel corso del processo che ha visto l'imputato colpevole dell'accusa di concorso nella strage di Bologna. La sentenza, presieduta da Michele Leoni, scrive la parola fine ad un'importante capitolo di uno degli eventi più bui riguardanti il periodo terroristico italiano. La strage si verificò tramite lo scoppio di un ordigno che generò 85 morti ed oltre 200 feriti. La sentenza è arrivata dopo 6 ore e mezza di camera di consiglio. Come riporta l'agenzia Adnkronos, la parente di una ferita durante l'attentato terroristico ha esclamato: "Finalmente giustizia è fatta".

Strage di Bologna: l'ex Nar Cavallini condannato all'ergastolo

Intervistato dal Resto del Carlino prima della lettura della sentenza, Gilberto Cavallini aveva spiegato il motivo per cui i giudici avrebbero dovuto assolverlo dall'accusa di concorso nella strage di Bologna: "Per il semplice fatto che non siamo responsabili di questo fatto. Noi siamo responsabili di altre cose, per le quali abbiamo pagato, stiamo pagando con anni di galera. Alcuni hanno lasciato la vita per le nostre scelte scellerate, che non voglio assolutamente valorizzare, anzi, sono state tremendamente sbagliate e questa come condanna per me basta e avanza, al di là del carcere, perché colpisce anche la mia coscienza".